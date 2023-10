Sampdoria, incontro Radrizzani-Ibrahimovic: “Non è per la panchina…”

All'indomani del pareggio contro l'Ascoli il patron blucerchiato "sorpreso" a pranzo a Milano con l'ex attaccante svedese: smentiti i rumors su Pirlo, che resta saldo in panchina

A quattro mesi dall'addio al calcio giocato, Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro nel mondo del pallone.

Impegnato con diverse attività professionali a Milano, l'ex attaccante svedese resterà sicuramente a vivere in Italia ed è sempre molto vicino all'ambiente del Milan, come testimoniato dal "discorso motivazionale" agli ex compagni all'indomani della pesantissima sconfitta nel derby dello scorso 9 settembre.