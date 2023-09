Sampdoria, Kasami in prova e torna di moda l’idea Soriano

Quando il mercato sembra effettivamente concluso, ecco che per la Sampdoria spunta fuori una nuova idea dagli svincolati. Si tratta ancora una volta dell'ex Bologna Roberto Soriano, che rimasto senza squadra è disponibile a tornare a Genova. L'intuizione è tornata viva dopo l'infortunio di Leonardo Benedetti, che a causa dell'infiammazione al ginocchio destro salterà la sfida contro il Cittadella. Un'assenza importante che ha messo in allarme i vertici blucerchiati. Le opzioni sono due e l'una esclude l'altra: ingaggiare un giocatore dagli svincolati (come Soriano) o tesserare il centrocampista Kasami. L'ex Olympiakos si trova a Bogliasco, dove i blucerchiati si stanno allenando, e sta sbrigando un periodo di prova per provare a convincere mister Pirlo ed il resto dello staff tecnico. La Samp, da parte sua, si è presa qualche giorno per riflettere su questa difficile scelta.