Sampdoria, Kasami verso l’inserimento. Idea Papastathopoulos

Sono due i reparti cui la Sampdoria sta concentrando tutte le sue forze in questa sosta Nazionali. Si tratta di centrocampo e difesa, dove le idee pare diventino sempre più chiare. In mezzo al campo, i blucerchiati tengono sempre in considerazione Pajtim Kasami che in prova a Bogliasco sta regalando buone sensazioni. Il 31enne sta convincendo e può essere inserito in rosa al termine del periodo di prova. Per quanto riguarda il reparto arretrato, la Samp cerca un profilo esperto capace di dare sicurezza all'intero pacchetto difensivo. L'idea e anche l'unica possibilità è quella di pescare dal mercato degli svincolati dove, secondo Il Secolo XIX, la Sampdoria ha messo nel mirino Sokratis Papastathopoulos. Il difensore greco ex Borussia Dortmund, Olympiacos e Milan risulta essere il profilo perfetto richiesto da mister Pirlo.