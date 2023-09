Sampdoria, Kasami: “Volevo tornare in Italia, Samp grande club”

Dopo i dubbi e i test a Bogliasco la Sampdoria ha deciso di ingaggiare Pajtim Kasami. Il centrocampista arriva in sostituzione dell'infortunato Leonardo Benedetti e pare abbia convinto l'intero ambiente blucerchiato, partendo da mister Pirlo fino al presidente Marco Lanna. Queste le sue parole da nuovo calciatore della Samp: "Felice e orgoglioso di far parte di questo club storico - ha esordito il centrocampista ai microfoni del club -. Sono contento di tornare in Italia, mi piace la cultura italiana. Mister e presidente erano sorpresi che fossi svincolato ma avevano qualche dubbio sulla mia forma fisica . Poi ci siamo visti e abbiamo fatto test fisici ed ecco, sono qua". Un acquisto che aumenta il fattore 'esperienza': "Ho grande esperienza in Champions e Premier League, posso essere utile ed aiutare i ragazzi".