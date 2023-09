Sampdoria, La Gumina: “Vogliamo riscattarci e lavoreremo duro per farlo”

Dura sconfitta per la Sampdoria che punta a mettersi il Cittadella alle spalle e pensare al futuro. Lo fa l'attaccante Antonino La Gumina , che ai microfoni dei canali del club ha espresso tutto il suo dissenso per la cattiva prestazione.

IL RISCATTO: L'attaccante ha parlato della brutta performance contro il Cittadella, ma è convinto che la squadra possa fare meglio. La Sampdoria può riscattarsi da questo difficile avvio di stagione: "Domenica ci attende una sfida molto complicata ma non importa, andremo a Parma a giocarci il riscatto - ha dichiarato Antonino LaGumina riguardo la prossima gara di campionato -. Ai tifosi non posso dire nulla: ci hanno sempre sostenuto, è normale che esprimano il loro dissenso a fine gara. Lavoreremo duro per tornare più forti di prima e trasformare i fischi in applausi". Il giocatore è consapevole della brutta prestazione ma crede in Pirlo e nella voglia di rivalsa della sua squadra.