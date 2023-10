Sampdoria, la ripresa martedì ma Pirlo ne perde 5

Passi in avanti, ma manca ancora la vittoria: la Sampdoria di Andrea Pirlo ha pareggiato contro l' Ascoli nella nona giornata del campionato di Serie B. Passati in svantaggio a causa della rete di Nestorovski, i blucerchiati l'hanno ripresa con il rigore trasformato da Borini. "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, è un punto che aiuta il morale ", ha commentato l'ex Juventus dopo il triplice fischio.

"La squadra è compatta"

Nonostante i passi in avanti, la vittoria manca dallo scorso 19 agosto contro la Ternana. La panchina di Andrea Pirlo è ancora in bilico: la sua Sampdoria, infatti, è al penultimo posto in classifica. L'allenatore blucerchiato ha poi aggiunto: "Spero di riavere a disposizione alcuni giocatori, così da tornare alla difesa a quattro. La squadra è compatta, vuole uscire velocemente da questa situazione. È stata una partita giocata come una battaglia e fatta sulle seconde palle. Nel secondo tempo abbiamo reagito. Prendere quel gol a pochi secondi dall'intervallo mi ha fatto arrabbiare parecchio. Dobbiamo migliorare come atteggiamento, non aver perso oggi deve essere un punto di ripartenza".