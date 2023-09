Sampdoria, l’agente di Facundo Gonzalez: “Deve giocare di più, ha qualità”

Facundo Gonzalez non è soddisfatto dell'impiego riservatogli alla Sampdoria . Il difensore, arrivato in prestito dalla Juventus quest'estate, ha collezionato solo una presenza in stagione e chiede più spazio. Lo fa tramite il suo procuratore, Martin Quastadisegno, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha lanciato una frecciatina ai blucerchiati: "Non stanno rispettando i patti... lo lascino giocare".

MINUTI: "Sono molto preoccupato perché la Sampdoria non sta rispettando ciò che ha promesso. Avevamo tante squadre in Serie A che volevano Facundo, la Sampdoria ci ha chiamato 50 volte dicendo che lo volevano far giocare e sono davvero dispiaciuto perché a me non piace che mi si dica una cosa e poi si fa altro. Rispetto tutti i calciatori, però credo che Facundo meriti di giocare" ha dichiarato l'agente dell'argentino. Nel caso le cose non dovessero cambiare, poi, ha detto: "Vi assicuro al 100% la Juventus non lo terrà lì se non gioca. Non capisco perché abbiano chiesto un giocatore con tanta insistenza e non lo facciano giocare. Non ha senso e questa cosa mi fa arrabbiare".