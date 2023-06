Sampdoria, Legrottaglie: “Affronteremo un campionato competitivo e difficile”

Il direttore dell'area tecnica della Sampdoria, Nicola Legrottaglie oggi in conferenza stampa

Il direttore dell'area tecnica della Sampdoria, Nicola Legrottaglie oggi in conferenza stampa ha rivelato le sue sensazioni accanto al nuovo allenatore Andrea Pirlo: «Abbiamo già le idee chiare sulle modalità con cui andremo a formare la squadra. Affronteremo un campionato competitivo e difficile. La squadra sarà composta da un mix di giocatori esperti e giocatori più giovani»Sono entusiasta per questo progetto ambizioso. La mia competenza è legata all’area tecnica: ho 22 anni di esperienza, sia sul campo che da allenatore. Ho accettato con il cuore. Pirlo lo abbiamo inseguito, avevamo pensato anche ad altri profili ma è lui l’uomo che ci ha convinti. Pirlo rappresenta la nostra identità. L’umiltà è alla base del nostro progetto, daremo il massimo. Vogliamo farci amare dal nostro pubblico. Questo progetto è basato non sul sacrificio di uno ma sul talento di tutti".