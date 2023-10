Sampdoria, Legrottaglie: “Sconfitta assurda, gli episodi ci hanno penalizzati”

Perde ancora la Sampdoria di Andrea Pirlo. Lo fa in casa del Südtirol, dopo esser passati in vantaggio per primi ed aver staccato la spina proprio nell'ultimo quarto d'ora, facendosi recuperare e ribaltare. Una sconfitta fuori dal normale, assurda, come la ha anche definita Nicola Legrottaglie . Il responsabile dell'area tecnica dei blurcerchiati ha parlato a Sky Sport , estremamente deluso e sorpreso.

SCONFITTA: "Assurdo analizzare una sconfitta del genere. La squadra ha tenuto bene il campo fino ai 13' finali... Siamo amareggiati e dispiaciuti, perché la Samp aveva fatto quello che doveva fare. Avevamo la partita in controllo e stava andando bene, ma il pareggio li ha letteralmente galvanizzati. Certo noi dovevamo gestire meglio quella situazione, però...". Ha dichiarato Legrottaglie, il quale ha poi lasciato spazio alle critiche all'arbitraggio della gara: "Grandi disattenzioni da parte degli arbitri. Sinceramente la trovo una mancanza di rispetto nei nostri confronti il non andare a valutare gli episodi come quello del rigore. Siamo penalizzati perché non portiamo a casa tre punti che per noi sarebbero stati fondamentali". Con quest'ultima sconfitta, la Sampdoria scivola momentaneamente in 17esima posizione, in attese che anche le avversarie per la salvezza giochino. Male, male.