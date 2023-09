Sampdoria, Murru: “Andremo al Tardini per fare punti, vogliamo rialzarci”

LA TRASFERTA: "Sapevamo che la Serie B non è un campionato facile, ma dobbiamo rialzarci. La Samp non può essere questa..." ha dichiarato Nicola Murru riguardo il difficile avvio di campionato del club blucerchiato. Poi sulla prossima complicata trasferta a Parma: "Vogliamo andare al Tardini per ottenere punti, per dare qualcosa in più. In questo momento a poco servono le parole, quanto ai fatti. Giocare con la spinta del pubblico inoltre è un’arma in più, non possiamo sentire la loro pressione: pensiamo a dare tutto e loro saranno sempre dalla nostra parte". Il difensore crede nella rivalsa della Sampdoria sotto la gestione di Andrea Pirlo, il quale è stato già messo in discussione. Se non dovesse invertire la rotta, i blucerchiati potrebbero cambiare addirittura allenatore.