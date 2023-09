Sampdoria, Nicolini: “In campo non ci va il blasone, serve motivazione”

Se a Parma uno spiraglio di ripresa si era intravisto, la Sampdoria lo ha nuovamente perso e stavolta a Como. Altra sconfitta e altra delusione certamente evitabile per la squadra di Andrea Pirlo, che ha difficoltà ad andare a rete. Ma qualcosina in più c'è stato e secondo l’ex calciatore Enrico Nicolini c'è voglia di fare meglio in futuro: "Dobbiamo intanto capire che siamo questi, sia in casa che in trasferta. È stata una partita molto equilibrata e il Como ha vinto solo con un'occasione".

SU PIRLO: "L'allenatore non credo abbia molte responsabilità in questo caso, almeno io non me la sento di attribuirgliene. Unico rimprovero può essere su Pedrola, che lo ha schierato a destra. Secondo me, li è un pò sprecato perché può fare solo i cross, lo avrei messo a sinistra per provare a cambiare l’inerzia della partita" ha dichiarato Nicolini ai microfoni di Telenord. Poi, su cosa bisogna migliorare in ottica futura: "Bisogna stare attenti, tenere le antenne dritte, perché le partite non si vincono con il blasone ecc., non è questo che va in campo. Sul terreno di gioco ci sono i calciatori e, chi ci va, deve pedalare tanto".