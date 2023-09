Sampdoria, niente innesti dagli svincolati è fiducia totale su Esposito

La Sampdoria non farà alcun movimento in entrata dagli svincolati per quanto riguarda l'attacco. Pare esser questa la decisione presa dal club blucerchiato dopo giorni di attente valutazioni, sul mercato e non. Perché il club non ha ritenuto necessario intervenire nuovamente sul reparto offensivo, ritenuto già completo e pronto ad affrontare il campionato di Serie B. L'intenzione è quindi di dare affidamento ai due centravanti La Gumina e De Luca, ma soprattutto sull'astro nascente Sebastiano Esposito. L'attaccante scuola Inter è considerato un talento da troppo tempo e deve fare il salto definitivo per dare una svolta alla sua carriera. Un pò di fiducia non guasterà, anzi. Poi in questo avvio di stagione ha fatto intravedere qualche giocata di livello, può essere l'anno giusto.