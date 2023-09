Sampdoria, non solo Rivas nel mirino ma c’è chi non arriverà

La Sampdoria ha raggiunto un accordo con Rigoberto Rivas, esterno d'attacco rimasto svincolato dalla Reggina. L'honduregno era un obiettivo del club già da diverse settimane, ma prima di procedere all'operazione si è attesa la sentenza del Consiglio di Stato, in modo da poterlo ingaggiare da svincolato se possibile. Ora è ad un passo ma rimane ancora un nodo da sciogliere. Perché la squadra di Pirlo ha necessità di rinforzare il reparto offensivo, lo abbiamo visto in questo inizio di campionato dove i blucerchiati hanno faticato a trovare la via del gol. I nomi presi in considerazione sono sempre quelli di Stefano Okaka, Felipe Caicedo e Anthony Modeste. Prima di chiudere per l'ex Reggina, si attende novità dai sopra citati ritenuti prioritari dai vertici del club. Sullo stesso fronte i blucerchiati hanno abbandonato il sentiero che porta a Santi Mina.