Sampdoria, nuovo CdA: quando le nomine. Il futuro di Lanna…

C'è grande attesa per le nomine ufficiali del nuovo CdA della Sampdoria . Si attende l'Assemblea degli Azionisti per comprendere soprattutto quale sarà il futuro di Marco Lanna e Alberto Bosco .

Stando a quanto si apprende da sampnews24, è prevista per lunedì 31 luglio la prima convocazione dell’Assemblea degli Azionisti della Sampdoria ma le sensazioni non sembrano ottimali. Probabile che la seduta, in programma alle 15 tra le mura di Corte Lambruschini, possa slittare alla seconda convocazione prevista per giovedì 3 agosto.