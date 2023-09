Sampdoria, obiettivo Serie A e l’Europa in 5 anni

Emergono nuovi dettagli riguardo la ripartenza societaria della Sampdoria. Il club blucerchiato, ad un passo dal fallimento con la gestione Ferrero, è stato preso in mano dai due azionisti Manfredi e Radrizzani che hanno imposto una visione a medio termine. L'obiettivo è quello di tornare in Serie A. Lo hanno affermato al loro arrivo, lo ha ribadito Pirlo in conferenza pochi giorni fa. Ma non è tutto. Non basta. Perché i due dirigenti hanno grandi piani per la Samp e vogliono ricalcare gli anni d'oro che il club ha vissuto in "giovinezza". Nel corso dell'incontro riservato andato in scena all'Acquario di Genova, i due si sono rivolti a calciatori e staff tecnico pensando al domani. Ad un futuro lontano, un progetto a lungo termine dalla durata di 5 anni dove l'obiettivo è quello di tornare in Europa.