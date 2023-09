Sampdoria, Okaka si fa avanti: “A Genova so dove dormire… a casa di Cassano”

Nominato come possibile innesto di mercato della Sampdoria, Stefano Okaka si è fatto avanti e espresso belle parole nei confronti del club blucerchiato. Colori che l'attaccante ha già vestito in passato, ben 8 anni fa, e che ora vuole tornare a difendere. Questa l'intervista ai microfoni di Calciomercato.com: "Mio fratello, che è anche il mio agente, ha ricevuto un sacco di proposte - ha esordito l'attaccante ormai rimasto svincolato -. Colgo l'occasione per ringraziare mister Pirlo, grande persona che ho conosciuto molto bene a Istanbul. Quando deciderò di andare in missione lo comunicherò a mio fratello, anche perché eventualmente il posto dove dormire a Genova ce l'ho già. Ovviamente a casa di Cassano...". Dal canto suo, la Samp non ha intenzione di effettuare altri movimenti per quanto riguarda il mercato in entrata. Ma dopo questa "lettera d'amore" chissà se cambierà idea.