Sampdoria, Pagliuca: “Stankovic bella scommessa, sulla promozione…”

L'ex portiere riconosce il talento di Stankovic, ma non condivide la scelta: "Avrei optato per un profilo più esperto..."

Intervenuto ai microfoni di Primocanale, Gianluca Pagliuca ha parlato delle nuova Sampdoria. L'ex calciatore si è espresso sulla gestione Radrizzani-Manfredi e sulle possibilità della squadra di andare subito in Serie A: "La speranza c'è ed è normale. La A è il campionato che meritano i tifosi e la società. Però è difficile quando si affrontare un cambiamento di categoria, di società e di tanti giocatori. Magari non subito, perché ci sono tante avversarie molto forti, ma presto i blucerchiati verranno fuori, ve lo assicuro. Poi Pirlo è un gran allenatore...". Infine, due parole sul nuovo portiere Stankovic: "È una bella scommessa secondo me. Ha fatto buone prestazioni e altre meno buone. Gli auguro di fare una carriera come la mia, anche se la vedo difficile. Personalmente, avrei puntato su un profilo di esperienza, magari provando a tenerne uno tra Audero e Falcone".