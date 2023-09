Sampdoria, Pedrola: il Barcellona pensa alla recompra

Arrivato dal Barcellona quest'estate, è Estanis Pedrola la grande sorpresa della Sampdoria. Nonostante le difficoltà della squadra, l'attaccante si è messo in mostra trascinando i compagni e segnando 3 gol in sole 6 presenze in Serie B. A fronte di una prestazione così convincente, appare scontato che il club blucerchiato sia costretto ad esercitare l'obbligo di riscatto inserito nel prestito. D'altronde, come evitarlo a queste condizioni. La Samp verserà dunque 3 milioni di euro nelle casse dei blaugrana e Pedrola diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore blucerchiato, a meno che non si verifichi una condizione. Dalla Spagna girano voci riguardo la volontà del Barcellona di esercitare il diritto di recompra sul giocatore, fissato a 7 milioni di euro. Scenario che pare si potrebbe verificare nel caso la Sampdoria rimanga in B il prossimo anno, mancando la promozione. Ieri intanto curioso episodio a Como: il giovane spagnolo dopo essersi lamentato per un fallo non fischiato, si è visto ammonito per proteste dall'arbitro. E' stato in quel momento che il capitano Murru lo ha avvicinato per dirgli di stare calmo e di non continuare per evitare conseguenze peggiori. Per tutta risposta Pedrola lo ha platealmente mandato a quel paese prima di essere messo da parte dai compagni.