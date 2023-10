Sampdoria, Pedrola e Depaoli verso il recupero

Essenzialmente due i calciatori della Sampdoria out durante questa sosta per gli impegni con le Nazionali. Si tratta di Estanis Pedrola e Fabio Depaoli, che continuano il loro percorso di recupero nella speranza di tornare in campo alla ripartenza del campionato. Il primo ha riscontrato un problema al soleo della gamba sinistra e risulta una mancanza troppo importante per la squadra di Andrea Pirlo. L'attacco senza di lui non performa come dovrebbe, dunque tutti attendono con speranza buone notizie. Anche l'ex Verona è un pezzo pregiato della rosa blucerchiata e lavora per recuperare una lesione alla coscia destra. In ogni caso, per il completo rientro dei due calciatori pare sia solo questione di giorni. Dunque la speranza è di rivederli in campo già dalla prossima gara casalinga contro il Cosenza, appuntamento per domenica 22 ottobre.