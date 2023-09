Sampdoria, per l’attaccante si guarda agli svincolati

Tentativo last minute dellaSampdoria per un attaccante. I blucerchiati hanno deciso di sondare il terreno estero per una prima punta che, ad oggi, rimane la priorità e necessità di mister Pirlo. I profili sotto osservazione sono due: Anthony Modeste, classe '88 rimasto svincolato dal Borussia Dortmund che è alla ricerca di una nuova collocazione. Il parametro zero potrebbe essere una buona opportunità per i blucerchiati, ma la concorrenza della Turchia spaventa. In alternativa è preso in considerazione anche Lucas Alario, centravanti dell'Eintracht Francoforte che lo ha messo sul mercato. Le idee sono valide ma per renderle realtà bisogna darsi una mossa, l'orologio fa tic tac e la finestra sta per chiudersi.