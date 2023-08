Sampdoria, Pereyra dice di “no” e sfuma. La priorità rimane un attaccante

Altro giro altra corsa per la Sampdoria, che vede sfumare un altro obiettivo proprio quando sembrava ad un passo dal raggiungimento. Come i precedenti Coda e Ferrari, anche l'ultima operazione che avrebbe dovuto vestire Roberto Pereyra di blucerchiato pare non esser alla portata della Samp. La "colpa" questa volta è da attribuire al giocatore che ha ringraziato dell'interesse e della proposta ma declinato senza rimpianti. Il suo obiettivo è rimanere in massima divisione e competere al meglio delle proprie possibilità. Proprio in quest'ottica pare possa tornare all'Udinese. D'altro canto il club ligure pare non puntare forte su un profilo dalle stesse caratteristiche dell'ex Juventus, piuttosto la priorità in questi ultimi giorni di mercato è il centravanti. I nomi sono sempre quelli, con la suggestione Stefano Okaka.