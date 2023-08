Sampdoria, Pereyra ha detto sì: prossima settimana l’ufficialità

Il centrocampista non ha resistito al corteggiamento di mister Pirlo e ha accettato: prossima settimana visite e firma su un triennale

Archiviata la trasferta di Terni, Andrea Pirlo ha concesso ai suoi ragazzi un giorno di assoluto riposo. La Sampdoria si ritroverà infatti lunedì mattina al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare il prossimo impegno con il Pisa, match valido quale 2.a giornata di Serie B e in programma venerdì al “Ferraris” (ore 20.30).

Mercato L'ultimo colpo dellaSampdoria è da urlo. I blucerchiati hanno trovato un accordo per ingaggiare Roberto Pereyra, centrocampista rimasto svincolato dall'Udinese dallo scorso luglio e alla ricerca di una nuova squadra. Inizialmente il calciatore non era convinto della destinazione, solo grazie all'intervento di mister Pirlo è arrivata l'apertura. Prossima settimana raggiungerà Genova e, tra controlli e firma, sarà ufficializzato come nuovo calciatore blucerchiato. Firmerà un triennale da 700mila euro a stagione e presto si unirà al resto della squadra.