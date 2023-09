Sampdoria, Pirlo avverte: “Ora i punti pesano, col Catanzaro come una finale”

Appuntamento delicatissimo per la Sampdoria che si gioca i tre punti contro il Catanzaro. Occasione da non fallire, perché la classifica parla chiaro: blucerchiati penultimi in Serie B con soli tre punti. Lo ha ripetuto anche mister Andrea Pirlo alla squadra, in conferenza stampa di vigilia. "Ora i punti iniziano a pesare e questa è una gara importante contro una squadra già ben collaudata e che se fare male".

LA GARA: "Loro arrivano dalla vittoria del campionato di Serie C, hanno tanto entusiasmo e voglia di dimostrare. Noi... beh la nostra situazione la conoscete. Dobbiamo fare prestazioni degne della maglia che indossiamo, specialmente al Ferraris. Questa, poi, dovremo giocarla come se fosse veramente una finale" dice Andrea Pirlo. "Li affronteremo petto in fuori e testa alta. Non dobbiamo avere paura sappiamo che il campionato è duro e lo affronteremo, nonostante le difficoltà e le avversità. Ma se pensiamo negativo non riusciremo mai a guardare avanti. Non facciamo proclami, ora i punti pesano e tanto. Ora serve mettere in campo le prestazioni".