Sampdoria, Pirlo: “Buon pareggio, era la prestazione che ci serviva”

Con un pareggio combattuto ed una prestazione, tutto sommato, di buon livello Andrea Pirlo ha evitato il peggio. La trasferta di Ascoli era infatti segnata con matita rossa per l'allenatore della Sampdoria , che in caso di sconfitta sarebbe stato esonerato quasi certamente. Intervenuto in conferenza stampa, l'ex Juventus ha dato buoni spunti per le prossime gare.

LA GARA: "Alla fine era questa la prestazione che dovevamo fare ed è così che va in Serie B. Dobbiamo adattarci. Oggi avevamo delle assenze e abbiamo provato a cambiare modulo anche se non era quello che mi piaceva. E’ stata una partita giocata come una vera e propria battaglia e fatta sulle seconde palle. Per fortuna nel secondo tempo siamo stati in grado di reagire e questo mi ha fatto piacere. Ciò che mi ha fatto arrabbiare è quel gol a pochi secondi dall’intervallo" ha dichiarato l'allenatore riguardo il pareggio rimediato questa sabato ad Ascoli. Per quanto riguarda il futuro: "Ora guardiamo avanti. Dobbiamo migliorare come atteggiamento, e penso che il non aver perso oggi deve essere un punto di ripartenza".