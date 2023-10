Sampdoria, Pirlo: “Buone sensazioni, c’è voglia di fare e dimostrare”

SFIDA: E proprio presentando la gara, il mister dei blucerchiati ha fatto riferimento ad uno dei problemi che più affligge la squadra, la pressione di giocare in casa. Sin da inizio stagione, infatti, la Samp non ha mai vinto in casa. "Non dobbiamo aver timore di giocare in questo stadio. È incredibile, siamo in casa e questa dovrebbe essere un’arma in più per noi. I tifosi dobbiamo portarli dalla nostra parte con i risultati. Squadra? Pedrola è recuperato ed è tornato in gruppo. Altri però li abbiamo persi, come Stojanovic e Murru. Peccato, sono giocatori importanti per noi e che ci sarebbero tornati utili". In conclusione, Pirlo ha speso due parole sugli avversari: "Sappiamo che squadra sia il Cosenza. Di gamba e con due attaccanti molto forti. Poi si sono rinforzati rispetto alla scorsa stagione".