Sampdoria, Pirlo: “Contro l’Ascoli fondamentale. Dobbiamo vincere insieme”

Ultima chance questo fine settimana per la Sampdoria di Andrea Pirlo, che sabato affronterà l'Ascoli in casa. Ora l'ex allenatore della Juventus non può più sbagliare e lo sa bene, come dimostrato dalle sue parole in conferenza stampa. "Abbiamo fatto troppi errori sia fuori che in casa. Non va bene. Abbiamo vissuto la settimana con tensione e pressione, ma uniti. E così dobbiamo essere anche domani" ha detto il tecnico blucerchiato.