Sampdoria, Pirlo e il calendario serie B: “Inizio duro ma stimolante”

Dopo il sorteggio del calendario Serie B, ecco il commento del mister della Sampdoria per l'annata 2023-24.

Ci siamo. La nuova stagione di Serie B è ormai alle porte. Nelle scorse ore è stato stilato il calendario per l'annata 2023-24 che vedrà tra le protagoniste anche la Sampdoria di Andrea Pirlo dopo la retrocessione dello scorso anno. Proprio il neo tecnico blucerchiato ha commentato ai canali ufficiali del club l'esito del sorteggio e ciò che si aspetta dal campionato cadetto.

"Sarà una stagione difficile, questo lo sappiamo. E il calendario appena stilato lo testimonia appieno", ha esordito Pirlo. "Avremo un inizio duro ma stimolante: giocheremo due delle prime tre partite in casa, davanti ai nostri tifosi, e questo non può farmi che piacere. I sampdoriani dovranno essere il nostro valore aggiunto durante tutto il percorso e noi lavoreremo per dar loro le soddisfazioni che meritano".