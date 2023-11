Sampdoria, Pirlo: “Grande partita e grande vittoria, trovata la quadra”

Intervenuto nel post partita, Andrea Pirlo ha commentato la bella vittoria collezionata dalla Sampdoria in casa del Modena per 0-2

VITTORIA: Pirlo ha cominciato parlando espressamente della partita, facendo prima una disamina e complimentandosi con la squadra. "Abbiamo trovato una quadratura di squadra. E’ stata una grande partita, una grande vittoria. Anche perché eravamo un pò al limite oggi per via del virus. Poi era importante vincere, altrimenti non sarebbe servita a niente la vittoria col Palermo". Successivamente l'allenatore si è rivolto alla squadra e parlato di quell'abbraccio, un'immagine che vale più di mille parole: "Kasami, finalmente in gol. Un giocatore di qualità, sostanza e affidabilità, dovevamo solo attenderlo. De Luca e Esposito hanno fatto un’ottima partita. complimenti a loro e al resto della squadra. L'abbraccio? Vedere lavorare questa squadra ogni giorno ci ha sempre dato grandi soddisfazioni. Ora dobbiamo raccoglierle e uscire insieme da questa situazione".