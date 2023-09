Sampdoria, Pirlo: “Grande prestazione, ne avevamo bisogno. Ripartiamo”

VERSO IL COMO: In conclusione, l'allenatore ha parlato della prossima sfida di campionato che vede la Sampdoria contrapposta al Como. "Veniamo da una settimana pesante e anche oggi abbiamo speso tanto a livello fisico e mentale. Adesso la cosa più importante è recuperare, perchè ci aspetta un’altra gara di livello. Sarà una partita difficile contro una squadra che ha speso tanto ed investito per andare in Serie A. Dovremo farci trovare pronti e preparala al meglio". La gara è in programma per mercoledì 27 settembre alle ore 20:30.