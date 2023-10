Sampdoria, Pirlo: “Non potevamo sbagliare, gli episodi decidono le partite”

"Avevamo bisogno di un risultato positivo. Il gruppo è sano e lavora sempre bene, per cui c’è poco da rimproverargli in settimana". Con queste parole Andrea Pirlo ha esordito in conferenza stampa post partita di Sampdoria - Cosenza . L'allenatore è al settimo cielo per la grande gara disputata dalla sua squadra, la quale ha finalmente collezionato la prima vittoria casalinga in stagione. Tutto merito del lavoro e degli allenamenti...

VITTORIA: Andrea Pirlo ha ribadito l'importanza degli allenamenti per quella che poi è la partita nel fine settimana: "Nelle partite è importante interpretare quanto fatto in allenamento. Lo abbiamo fatto e siamo tornati a vincere. Poi eravamo pure in casa, ed è un risultato che cercavamo da tempo. Non potevamo sbagliare, c’erano tutte le componenti giuste per vincere. Con questa vittoria ci siamo liberati, la nostra autostima crescerà". In conclusione, menzione d'onore agli avversari: "Il Cosenza ha giocato pure bene e fatto la sua partita, ma a volte le partite si decidono con gli episodi e oggi è accaduto a noi con il rigore. È andata bene, ma ora pensiamo alla prossima perché non abbiamo ancora fatto nulla".