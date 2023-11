Sampdoria, Pirlo: “Palermo tappa fondamentale”

PALERMO: "La partita di Coppa non ha cambiato le situazioni. Sapevamo già dopo la gara col Sudtirol che la sfida più importante sarebbe stata quella col Palermo e ci prepariamo per affrontarla. Non è cambiato nulla.Per me è importante fare risultato così come per la Sampdoria, io faccio parte della Sampdoria. Non c'entra Pirlo. Si parla solo della squadra. Se vince la Samp, vinco anche io". Per la prima volta in carriera, inoltre, Andrea Pirlo è stato squalificato e non potrà presenziare in panchina. Al suo posto il vice Roberto Baronio. "Mi spiace non essere presente. In ogni caso l'obiettivo non cambia, che sia io in panchina o Roberto, dobbiamo fare risultato". "I possibili rientri? Forse recupereremo Stojanovic, lo spero. Per il resto siamo gli stessi della settimana scorsa. Solo un cambio davanti, forse De Luca dall'inizio... Vediamo come stiamo".