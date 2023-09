Sampdoria, Pirlo: “Serie A entro due anni. Mercato? Siamo a posto così…”

"Il mercato è chiuso e noi non abbiamo bisogno di altri innesti, siamo a posto così. Non ci interessano nemmeno gli svincolati, per quelli se ne riparlerà a Gennaio se c'è ne sarà bisogno. Questo è il gruppo e andiamo avanti con la massima fiducia". Queste le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa di presentazione alla quarta giornata di campionato che vede la Sampdoria fare visita alla Cremonese. Una sfida molto importante che certo non arriva nel miglior momento dei blucerchiati, ma che mister Pirlo spera di affrontare a viso aperto: "Lasciamo stare le sconfitte con Pisa e Venezia, il passato è andato - ha dichiarato l'allenatore -. Riguardo la Cremonese, è una bella squadra che ha tanta qualità e che punta a raggiungere Serie A. Poi hanno Ballardini che è un grande allenatore".