Sampdoria, Pirlo: “Spezia squadra forte e di qualità, gara delicata”

"Fatto due vittorie importanti, adesso dobbiamo continuare in questa direzione" . È con queste parole che Andrea Pirlo ha presentato la gara di campionato Spezia- Sampdoria . Il tecnico blucerchiato è intervenuto in conferenza stampa e ha fatto riferimento alla sfida sotto diversi punti di vista. Uno su tutti quello del sentimento di squadra, ancora necessario per non cullarsi e collezionare nuovi risultati.

SFIDA: "Lo Spezia è una squadra forte e di qualità. Ora con D’Angelo possono cambiare qualcosa e stiamo cercando di capire cosa. Noi faremo la nostra partita". Pirlo è consapevole dell'importanza della gara: "Guardando la classifica, è uno scontro importante per uscire da una situazione che non piace a entrambe. Dobbiamo essere concentrati e avvelenati perché domani è una partita delicata, ma che conta". Infine, rivolgendosi alla proprio squadra che di recente ha collezionato due successi consecutivi: "Dobbiamo avere ancora quella fame perché il percorso è ancora lungo e non si ferma nelle due vittorie. Non dobbiamo pensare di essere arrivati al punto massimo. Dobbiamo essere consapevoli che dovremmo essere in un’altra posizione. Squadra? Ho qualche dubbio in base ai giocatori che sono tornati dalle nazionali, vediamo...".