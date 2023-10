Sampdoria, Pirlo: “Tanta sfortuna, per noi è un periodo un pò così…”

Tutta sfortuna secondo l'allenatore, figlia di un periodo un pò complicato: "Siamo andati in vantaggio e per un'indecisione abbiamo subito gol. Va così ora"

Altra sconfitta collezionata dalla Sampdoria , che ha abbassato la guardia e si è fatta colpire da un Catanzaro in piena. Sulla gara si è espresso Andrea Pirlo , che intervenuto in conferenza stampa ha ammesso le difficoltà: "È un periodo un pò così, anche il minimo errore lo paghiamo veramente caro. Ma vabbè, ci rialzeremo".

LA GARA: "È sempre difficile commentare dopo partite come questa, con questo tipo di sconfitte. Eravamo andati in vantaggio e stavamo giocando molto bene, poi loro sono riusciti a pareggiare con un mezzo cross. Neanche un errore, più un'indecisione difensiva. Da lì tutto è diventato molto più difficile e pesante. Non cerchiamo alibi, sappiamo che il momento è questo, al minimo errore la paghiamo" ha dichiarato l'allenatore nel post partita. Guardando in avanti, invece, Pirlo crede fermamente in una rivalsa: "L'importante ora è non abbassare la guardia. Dobbiamo essere più concentrati e cercare di uscire tutti insieme, da squadra, da questa difficile situazione".