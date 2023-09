Sampdoria, Pirlo: “Tanta voglia di vincere, Kasami può giocare”

SUL MERCATO: In conclusione, l'allenatore ha parlato del mercato che per quanto gli riguarda è concluso. "Il mercato è chiuso. Siamo contenti così - ha dichiarato Pirlo - lavoriamo con quelli che abbiamo e non pensiamo a chi potrà arrivare". In precedenza si era parlato di un possibile intervento in difesa, con diversi centrali svincolati presi in considerazione.