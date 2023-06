Sampdoria, pista in salita per il d.s. Pederzoli

Definito l'allenatore - a sorpresa Andrea Pirlo - la Sampdoria lavora per ingaggiare un direttore sportivo. Si, perché nella nuova gestione del duo Manfredi–Radrizzani vi è ancora un buco da colmare, ed è quello del d.s. Il club blucerchiato avrebbe mosso i primi passi per Mauro Pederzoli, attualmente in forza al Parma ma dalla quale società sarà difficile separare. Perché i ducali non hanno intenzione di liberarsi del dirigente, lo stesso Kyle Krause avrebbe fatto muro a quest'eventualità, complicando ulteriormente i piani della Samp. Per cui, ad oggi appare difficile il verificarsi di questa possibilità ma non impossibile, attendiamo novità.