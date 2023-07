Sampdoria, presentata campagna abbonamenti 2023/2024 “RicominciAmo”

La Sampdoria ha oggi presentato la campagna abbonamenti riguardo la prossima stagione, la 2023/2024. Lo ha fatto con uno slogan, quello di "RicominciAMO", riferito alla retrocessione in Serie B e la voglia di rivalsa del club nel ritornare subito in massima categoria. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio direttamente nel sito ufficiale dei blucerchiati, con prezzi che vanno dai 230 euro della gradinata Sud agli 800 euro della tribuna inferiore. Inoltre il club informa che le prelazioni per gli abbonati di Sud scatteranno da domani - mercoledì 12 - e saranno valide sino al 22 luglio.