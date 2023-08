Sampdoria, presto visite e ufficialità per Pedrola. Sfuma Abrego

Buone e cattive notizie per la Samp. Presto le visite per Estanis Pedrola, sfuma invece il colpo Abrego

Novità in casa Sampdoria. Con la cessione di Audero all'Inter, ancora in corso ma in dirittura d'arrivo, il mercato del club blucerchiato si è sbloccato. Ora priorità della Samp è quella di trovare un portiere che sostituisca il 26enne, ma c'è anche una rosa da perfezionare a poche settimane dal via del campionato. In attacco, alla squadra di Pirlo serviva un pò di imprevedibilità. E quest'ultima pare possa arrivare con Pedrola, il giovane esterno che presto dovrebbe fare le visite mediche. Si parla di mercoledì 9 agosto, con l'ufficialità che potrebbe arrivare nello stesso giorno.