Sampdoria, Radrizzani: “Pirlo ha molta voglia. Trattativa breve”

VOGLIA - Parlando del desiderio di iniziare l'avventura blucerchiata e dell'arrivo di Pirlo come mister, Radrizzani ha detto: "Non vediamo l'ora di iniziare, domani (oggi ndr) arriva un po' di gente, siamo contenti per questo inizio. C'è molta energia, molta positività". Sul mister: "La trattativa con Pirlo non è stata lunga perché lui ha molta voglia di lavorare qua".