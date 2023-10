Sampdoria, Ravaglia: “Ripartiamo insieme dal punto di Ascoli, con forza e…”

Intervenuto tramite i propri profili social, Nicola Ravaglia ha condiviso un messaggio successivamente al pareggio in Ascoli-Sampdoria. Il portiere dei blucerchiati è estremamente contento per il ritorno in campo, in una settimana che per di più lo ha visto rinnovare con il club. "Devo ammettere che questo è stato un weekend ricco di emozioni per me. Prima il rinnovo con la Samp, poi sono tornato in campo dopo tanto tempo. Che dire, sono molto felice ed entusiasta di continuare il mio rapporto con tutto il mondo blucerchiato. È una cosa a cui tenevo particolarmente e mi fa piacere". Soffermandosi sul pareggio, poi: "Ripartiamo dal punto di Ascoli, tutti insieme ancora una volta, con forza, positività e rinnovato entusiasmo".