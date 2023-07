Sampdoria, Ricci: “Vedo il calcio come i videgames. Pirlo? Un privilegio”

Il centrocampista blucerchiato spiega la sua visione del calcio e come è essere allenati da Pirlo.

Pronto a prendere le redini del centrocampo della Sampdoria Matteo Ricci, neo acquisto del club blucerchiato, che avrà modo di apprendere i segreti del Maestro Pirlo, suo allenatore già avuto in Turchia al Karagumruk. Intervistato da Il Secolo XIX, il calciatore ha parlato del suo stile di gioco e di cosa rappresenti giocare per la formazione ligure in B.