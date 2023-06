Sampdoria, Romei dopo le dimissioni: “Un onore lavorare per questo club”

Antonio Romei ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio d'amministrazione della Sampdoria. Tra anni bui e altri più belli, il vicepresidente è riuscito a completare la cessione del club e dire addio ai colori blucerchiati: "È un passo assai sofferto, ma dopo aver completato l'iscrizione al campionato credo che il mio mandato qui sia giunto al termine. È stato un grande onore per me lavorare per questo club, questi colori". Questa la lettera destinata al CdA e al collegio sindacale, con il vicepresidente che dice addio in maniera definitiva. Lui, c'è stato sempre.