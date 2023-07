Sampdoria, senti Bonazzoli: “Il nome più importante è Pirlo. La prima contro la Ternana con Ferrero…”

L'ex attaccante anche dei blucerchiati ha commentato la prossima stagione in B che attende la squadra.

Spazio anche per la Sampdorianel corso dell'intervista rilasciata dall'ex attaccante Emiliano Bonazzoli a TMW Radio nel corso di Calciomercato & Ritiri. L'ex giocatore ha sottolineato l'importanza di aver visto salva la società blucerchiata che in queste ore ha messo a segno, dopo l'annuncio di Pirlocome allenatore, anche i colpi Ricci e Borini.