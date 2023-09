Sampdoria, sfuma anche l’idea N’Koulou che giocherà in Turchia

La Sampdoria ha messo gli occhi su Nicolas N'Koulou, ma il calciatore ha già un'altra squadra. Il club blucerchiato ha compreso, forse leggermente in ritardo, la necessità di intervenire in difesa e pensato ad un difensore esperto come il camerunese. C'è solo un problema, l'ex toro ha preferito la Turchia al ritorno in Italia e proprio nelle ultime ore ha firmato con la sua prossima squadra, il Gaziantep. "Il nostro nuovo giocatore Nicolas N'Koulou ha firmato il contratto ufficiale che lo legherà al nostro club con la partecipazione del nostro presidente Memik Yılmaz" ha comunicato il club turco nelle ultime ore. Sfuma dunque anche questa opportunità per la Samp, che può sempre pescare un difensore esperto dal mercato svincolati. Ma occhio, i pezzi pregiati stanno andando finendo e molto in fretta.