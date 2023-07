Sampdoria, sfuma il colpo Soriano che torna in un altro suo ex club

Niente da fare per la Sampdoria, Roberto Soriano non tornerà a Genova. Il centrocampista era rimasto svincolato dallo scorso luglio ed è alla ricerca di un nuovo club che pare possa essere proprio il Bologna. Dopo quattro anni in rossoblu, per il 32enne dovrebbe arrivare anche il quinto con l'accordo per la permanenza che è ad un passo. Secondo quanto rivelato da Il Corriere di Bologna, nelle prossime ore è in programma un incontro tra dirigenza e l'entourage del calciatore per limare gli ultimi dettagli. Poi la firma sul contratto da un anno.