Sampdoria, sfuma Modeste che giocherà in Egitto

La Sampdoriaè di fronte ad un bivio: rinforzare il reparto offensivo con un innesto dal mercato svincolati o dare fiducia totale al parco attaccanti già a disposizione? Nelle ultime ore pare che il club blucerchiato si stia dirigendo verso la seconda possibilità, con l'intenzione di caricare di responsabilità il giovane Sebastiano Esposito. Mentre dal mercato sfuma un altro obiettivo. Si tratta dell'attaccante ex Borussia Dortmund Anthony Modeste che, secondo FootMercato, ha raggiunto un accordo con l'Al-Ahly. Il classe '88 ha voltato le spalle alla Samp e giocherà in Egitto la prossima stagione, nel club 43 volte campione. Ora la palla passa alla Sampdoria, che deve decidere come proseguire in vista della prossima giornata di campionato contro il Cittadella.