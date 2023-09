Sampdoria, si allontanano Mustafi e Papastathopoulos. No al colpo last minute

Valutazioni in casa Sampdoria. Alla ricerca di un difensore esperto e svincolato da aggiungere alla rosa, i blucerchiati avevano individuato i profili di Shkodran Mustafi e Sokratis Papastathopoulos. Senza alcuna fretta di intervenire ma con la calma di chi vuole studiare bene i suoi prossimi colpi, la Samp rischia ora di perderli entrambi e rimanere con un pugno di mosche. Sui due calciatori si è infatti registrato l'interesse dell'Udinese che pare voglia fare sul serio. Sono svincolati e ambiscono a grandi palcoscenici, quali proprio quello della Serie A. A questo punto pare che i blucerchiati non interverranno sul mercato svincolati per rinforzare la difesa con un colpo last minute. Viste le difficoltà della squadra in avvio di campionato, la carenza in difesa è passata in secondo piano.