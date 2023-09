Sampdoria, spuntano due nuovi nomi per la difesa

La Sampdoria ha ancora un nodo da sciogliere in difesa. Con l'infortunio di Alex Ferrari, che ha rimediato uno stop da almeno 4 mesi, il club blucerchiato è costretto ad intervenire sul mercato svincolati. E la lente d'ingrandimento della Samp pare essersi posata su altri due nuovi profili per il reparto arretrato. Si tratta di Alessandro Tuia e a Giulio Donati. Il primo è un ex Lecce e gode di un gran curriculum in Serie B. Unico problema è che risente di qualche problemino fisico di troppo. Infortuni che sono il tallone d'Achille anche del secondo nome segnato nella lista del club: un terzino molto abile, bravo a giocare anche al centro, ma che la scorsa stagione ha giocato solo otto partite. Ricordiamo che nei giorni scorsi la Samp aveva messo nel mirino Papasthatopoulos e Mustafi, possibilità ancora non abbandonate.