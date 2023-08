Sampdoria, Stankovic: “Samp piazza importante, non vedo l’ora di iniziare”

«Sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora di iniziare sul campo». Alla classica frase che sembrerebbe di circostanza Filip Stankovic, nuovo portiere blucerchiato, aggiunge qualcosa di più, di vero, vissuto e certamente non banale: «Sono arrivato da poco ma già l’anno scorso ho seguito tanto. Sono cresciuto in Italia e conosco la storia della Sampdoria, so dell’importanza della piazza e della squadra. Sono rimasto sorpreso dai tifosi l’altra sera in Coppa Italia, ho guardato più loro che la partita…».