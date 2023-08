Sampdoria, trattativa ai dettagli per Massimo Coda

Sembra solo questione di tempo prima che Massimo Coda lasci il Genoa e venga ufficializzato come nuovo giocatore della Sampdoria. La trattativa lampo è ormai ai dettagli, con il giocatore che non dovrà nemmeno cambiare città. Rimarrà a Genova, ma da una sponda passerà all'altra. Lo farà in prestito dietro corrispettivo da un milione di euro che entra nelle casse del grifone, rimanendo così in cadetteria e giocandosi la promozione in Serie A con quelli che, per tanto tempo, sono stati i rivali. L'attaccante ha ricevuto offerte anche da parte di Cremonese e Bari, ma pare abbia rifiutato per vestire blucerchiato.